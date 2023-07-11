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Dünya

Zelenski: Ukrayna NATO'yu daha güçlü kılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO'nun Ukrayna'nın güvenliğini sağlayacağını, Ukrayna'nın da NATO'yu daha güçlü kılacağını söyledi.

AA11 Temmuz 2023 Salı 20:15 - Güncelleme:
Zelenski: Ukrayna NATO'yu daha güçlü kılacak
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Zelenski, NATO zirvesine katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'un merkezinde düzenlenen Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek konserinin açılışında konuştu.

Litvanya'ya "(Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda) çözüme, güçlü bir NATO'ya, şüphe duymayan, zaman kaybetmeyen ve hiçbir saldırgana dönüp bakmayan bir NATO'ya olan inancıyla geldiğini" belirten Zelenski şunları kaydetti:

"Bu inancın hak ettiğimiz çözümlere olan güvene dönüşmesini istiyorum. Her bir askerimiz, her bir vatandaşımız, her bir annemiz, her bir çocuğumuz bunu bekliyor. Peki bu büyük bir dilek mi? NATO Ukrayna'ya güvenlik sağlayacak, Ukrayna NATO'yu daha güçlü kılacak."

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