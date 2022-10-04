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Dünya

Zelenski: Ukrayna ordusu, güneyde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun karşı saldırı kapsamında ülkenin güneyinde 'hızlı ve güçlü hareketler' yaptığını söyledi.

AA4 Ekim 2022 Salı 23:19 - Güncelleme:
Zelenski: Ukrayna ordusu, güneyde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyor
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Zelenski, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülü mesajında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cepheden "güzel haberler" olduğunu aktaran Zelenski, "Ukrayna ordusu, mevcut savunma harekatı kapsamında ülkemizin güneyinde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyor. Düzinelerce yerleşim yeri, yalnızca bu hafta Rusya'nın sözde referandumundan muaf tutuldu." dedi.

Herson bölgesinde Zolota Balka, Ukrainka ve Davidiv Brid'in de aralarında bulunduğu bazı yerleşim birimlerinin Rus güçlerinden geri alındığını dile getiren Zelenski, "Askerlerimiz durmuyor. İşgalciyi tüm topraklarımızdan kovmamız an meselesi." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusu, Harkiv, Herson ve Donetsk bölgelerinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlatmıştı.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
  • Volodimir Zelenski

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