Zelenski: Ukrayna'nın ayda yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyacı var

Zelenski, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) forumuna videokonferans yoluyla hitap etti. Rusya'yı küresel gıda kaynaklarını tehdit etmekle suçlayan Zelenski, Rusya'nın Karadeniz'deki liman şehirlerini kuşatması nedeniyle Ukrayna'nın buğday gibi gıda maddelerini ihraç etmesinin imkansız hale geldiğini ifade etti.

Zelenski, Rusya'nın saldırılarının ve kuşatmalarının tahıl ithalatı yapan ülkelerde gıda fiyatlarının fırlamasına neden olduğunu belirtti.

Zelenski, savaşın neden olduğu ciddi "ekonomik kayıplar" nedeniyle Ukrayna'nın şu anda ayda yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu aktararak, "Rus ordusu, Ukrayna'da ekonomik olarak hizmet edebilecek tüm şeyleri yok etmeyi hedefliyor. Buna tren istasyonları, gıda depoları ve petrol rafinerileri dahil" dedi.