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Dünya

Zelenski: Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde yoğun çatışmalar sürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin doğu ve güney bölgelerinde Rus birliklerine karşı çatışmaların sürdüğünü belirterek, 'Silahlı kuvvetlerimiz inisiyatifi elinde tutuyor.' dedi.

AA21 Ekim 2022 Cuma 23:12 - Güncelleme:
Zelenski: Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde yoğun çatışmalar sürüyor
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Zelenski Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Rus güçlerinin ülkesine yönelik bugün de insansız hava araçları (İHA) ve uçaklarla saldırılar düzenlendiğini belirten Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, gün içinde Ukrayna'nın çoğu bölgesinde hava saldırısı uyarısı yapıldı. İHA'lar ve düşman uçakları imha edildi. Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde aktif düşmanlıklar devam ediyor. Silahlı kuvvetlerimiz inisiyatifi elinde tutuyor."

Herson yönünde Ukrayna kuvvetlerinin Rus birliklerine karşı başarılı operasyonlar yürüttüğünü kaydeden Zelenski, söz konusu bölgede konuşlanan Ukraynalı askerlere teşekkür etti.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
  • Volodimir Zelenski

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