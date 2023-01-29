Zelenski Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında son gelişmeleri değerlendirdi.
Rus güçlerinin 28 Ocak'ta sabah saatlerinde Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka şehrine füze saldırıları düzenlediğini kaydeden Zelenski, saldırı sonucu 3 sivilin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.
Saldırıda sivillerin yaşadığı konutların hedef alındığını ifade eden Zelenski, Rus kuvvetlerinin söz konusu saldırıyı S-300 füzeleriyle gerçekleştirdiğini aktardı.
Benzer saldırıların önlenmesi ve Rus ordusunun saldırı imkanlarının kısıtlanması için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenski, "Ukrayna'nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var." dedi.