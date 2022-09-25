İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2022 Pazar / 29 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4191
  • EURO
    17,8508
  • ALTIN
    973.148
  • BIST100
    3281.61
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu
Dünya

Zelenski, Ukrayna'ya NASAMS füze sistemlerinin ulaştığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söyledi.

AA25 Eylül 2022 Pazar 21:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Zelenski, CBS News'de Margaret Brennan'ın konuğu olarak Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeleri aktardı.

Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Kongresine teşekkür eden Zelenski, "NASAMS'ı teslim aldık. Bunlar hava savunma sistemleri." ifadesini kullandı.

Zelenski, bu sistemlerin okullar, hastaneler gibi altyapıları Rus saldırılarından korumak için yeterli olmadığına işaret ederek, Ukraynalıları evlerine döndürmek için gerekli güvenliği ve mali desteği sağlamak zorunda olduklarını vurguladı.

ABD'den tank talebinde de bulunan Zelenski, "ABD, liderliğini gösterip bize tankları verirse, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bu adımı takip edecektir. ABD'den tank alırsak, Avrupalı müttefiklerin de bize Ukrayna şehirlerini tanklarla işgalden kurtarmakta yardımcı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yapacağı referanduma da işaret ederek, "Bu referandumlar, Putin'in bu savaşı bitirmeyeceğine yönelik tehlikeli bir mesajdır." değerlendirmesinde bulundu.

Brennan'ın "Putin iktidarda kaldığı müddetçe Avrupa'da barış olacağına inanıyor musunuz?" sorusuna ise Zelenski, "Hayır, bunun tek bir cevabı var o da hayır." yanıtını verdi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
  • Volodimir Zelenskiy

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.