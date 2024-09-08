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Dünya

Zelenski, uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin çağrıda bulundu

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy,1-7 Eylül tarihleri arasında Rusya tarafından vurulan Ukrayna bölgelerine ilişkin fotoğraf ve görüntüleri paylaşarak, uzun menzilli saldırılar için çağrıda bulundu.

DHA8 Eylül 2024 Pazar 11:34 - Güncelleme:
Zelenski, uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin çağrıda bulundu
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 1 Eylül Harkiv, 2 Eylül Çernihiv, 3 Eylül Poltava, 4 Eylül Lviv ve 6 Eylül Lviv saldırılarının görüntü ve fotoğraflarını paylaşarak, uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin çağrıda bulundu.

"BUNU BAŞARMAK ZORUNDAYIZ"

Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Her geçen gün savunmamızı destekleyecek daha güçlü ve uzun menzilli çözümler için çalışıyoruz. Ramstein toplantısında ortaklarımla bu konuyu konuştum. Bizi uygun yardım paketleriyle destekleyen tüm ülkelere minnettarım. Rusya sadece bir hafta içerisinde halkımıza karşı 800'den fazla güdümlü hava bombası, 300'e yakın Shahed ve 60'tan fazla çeşitli tipte füze kullanmıştır. Terör sadece tek bir şekilde güvenilir bir şekilde durdurulabilir: Rus askeri havaalanlarını, üslerini ve Rus terörünün lojistiğini vurarak. Bunu başarmak zorundayız."

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