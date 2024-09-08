Zelenski, uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin çağrıda bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 1 Eylül Harkiv, 2 Eylül Çernihiv, 3 Eylül Poltava, 4 Eylül Lviv ve 6 Eylül Lviv saldırılarının görüntü ve fotoğraflarını paylaşarak, uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin çağrıda bulundu.

Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Her geçen gün savunmamızı destekleyecek daha güçlü ve uzun menzilli çözümler için çalışıyoruz. Ramstein toplantısında ortaklarımla bu konuyu konuştum. Bizi uygun yardım paketleriyle destekleyen tüm ülkelere minnettarım. Rusya sadece bir hafta içerisinde halkımıza karşı 800'den fazla güdümlü hava bombası, 300'e yakın Shahed ve 60'tan fazla çeşitli tipte füze kullanmıştır. Terör sadece tek bir şekilde güvenilir bir şekilde durdurulabilir: Rus askeri havaalanlarını, üslerini ve Rus terörünün lojistiğini vurarak. Bunu başarmak zorundayız."

Zelenskiy: Bir plan hazırladım