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Dünya

Zelenski, Valeriy Zalujnıy'ı görevden alacağını teyit etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı görevden almayı düşündüğü yönündeki iddiaları teyit etti.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
Zelenski, Valeriy Zalujnıy'ı görevden alacağını teyit etti
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İtalya'nın Rai haber kanalına konuşan Zelenskiy, Zalujnıy'ı görevden alacağını doğrulayarak, "Aklımda tek bir kişi değil, ülkenin yönetim gidişatını değiştirmeye yönelik ciddi bir konu var." dedi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ülkesinin duruşunu güçlendirmek için askeri ve sivil yönetimde geniş çaplı revizyona ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bir sıfırlama, yeni bir başlangıç gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Kazanmak için tüm ülkenin aynı yönde ilerlemesi gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Bu hususta konuşurken, bir dizi devlet liderinin değiştirilmesini kastediyorum, ordu gibi tek alanda değil." ifadesini kullandı.

The New York Times'ın haberine göre, analistler, Zelenskiy'in Genelkurmay Başkanlığı görevine, (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimiyle yakın ilişkileri dolayısıyla Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'yı atayabileceğini ileri sürdü.

Zalujnıy, Genelkurmay Başkanlığı görevine 27 Temmuz 2021'de atanmıştı.

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