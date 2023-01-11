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Dünya

Zelenski vatandaşlıktan çıkardı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleriyle Rusya'ya gönderilen Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk dahil 4 Rusya yanlısı politikacıyı vatandaşlıktan çıkardı.

IHA11 Ocak 2023 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Zelenski vatandaşlıktan çıkardı
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrasında Rusya yanlısı Ukraynalı politikacı Viktor Medvedçuk, vatana ihanet suçlamasıyla Ukrayna istihbaratı tarafından geçtiğimiz yıl nisan ayında gözaltına alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile tanınan Medvedçuk, geçtiğimiz eylül ayında Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında esir takası yapılması konusunda arabuluculuk çabalarının ardından Rusya'ya gönderildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya yanlısı muhalif politikacılar Andrey Derkaç, Taras Kozak, Renat Kuzmin ve Viktor Medvedçuk'un vatandaşlıktan çıkarıldığını duyurdu.

Bu yönde kararname imzalayan Zelenski yaptığı açıklamada, "Ukrayna Güvenlik Servisi ve Devlet Göç Servisi'nin hazırladığı materyaller temelinde, dört kişinin vatandaşlıktan çıkarılması kararını onayladım. Bunlar Andrey Derkaç, Taras Kozak, Renat Kuzmin ve Viktor Medvedçuk. Halkın seçtiği kişiler Ukrayna halkına değil de, Ukrayna'ya gelen katillere hizmet ediyorsa, o zaman kararlarımız yerini bulacaktır. Bu, alınacak son karar değil" ifadesini kullandı.

  • Vladimir Zelenski
  • ukrayna
  • Viktor Medvedçuk

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