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Dünya

Zelenski video yayınladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Anlaşmaların uygulanması, Türkiye ve Ukrayna'yı güçlendirecek. Bu müzakereler ve destek için minnettarım” dedi.

IHA19 Ağustos 2022 Cuma 14:07 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna'nın Lviv kentine giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya geldi. Zelenski, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmede güvenlik, savunma, diplomasi, ekonomi ve enerji konularını ele aldıklarını kaydeden Zelenski, "Savaştan sonra ülkemizin yeniden inşasını görüştük. Harkov ve çevresini himaye altına almaya gönüllü olmasına minnettarım" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı inşası konusunda anlaşmaların imzalandığını dile getiren Zelenski, "Anlaşmaların uygulanması, Türkiye ve Ukrayna'yı güçlendirecek. Bu müzakereler ve destek için minnettarım" açıklamasını yaptı.

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