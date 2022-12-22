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Dünya

Zelenski: Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD temasları hakkında, 'Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz.' açıklamasında bulundu.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 20:21 - Güncelleme:
Zelenski: Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz
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Zelenski, ABD ziyareti sonrası ülkesine dönüş yolunda Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslendi.

Volodimir Zelenski, "Washington'dan dönüyoruz, iyi sonuçlarla ayrılıyoruz. Gerçekten (bize) yardımcı olacak şeylerle." ifadesini kullandı.

Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna için devlet ve halkın güvende olması anlamına geldiğini kaydeden Zelenski şöyle devam etti:

"Ukrayna için bu sorun çözüldü. Maddi destek de var. Diğer anlaşmalar da var, onlar hakkında daha sonra konuşacağız."

Zelenski, ABD ziyareti sonrası ülkesine dönmeden Polonya'da mevkidaşı Andrzej Duda ile de bir araya geldiğini kaydederek "Hazırlık yapıyoruz, ortak güçlerimizi güçlendiriyoruz." dedi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Volodimir Zelenski

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