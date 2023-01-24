Zelenski yeni kararını açıkladı: Tüm güçlerimizi birleştireceğiz

Zelenski, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, son dönemlerde olduğu gibi Rusya-Ukrayna savaşında en yoğun çatışmaların Donbas bölgesinde sürdüğünü söyledi.

Rus güçlerinin saldırılarına karşılık vermeye devam ettiklerini aktaran Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Donbas olmak üzere ana harekat bölgelerinde şiddetli çatışmalar devam ediyor. Donbas için savaş devam ediyor. Güney için savaş devam ediyor."

Rus ordusunun hareketleri ile ilgili gereken bilgilere sahip olduklarını kaydeden Zelenski, "Rusya'nın hangi güçleri biriktirdiğini görüyoruz ve nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz." şeklinde konuştu.

Zelenski, 24 Ocak'ta, Rusya'nın ülkesinde başlattığı savaşın 335. günü, yani 11. ayın tamamlanacağını hatırlatarak, "Tüm gücümüzü tek bir şey uğruna, zafer için, Ukrayna'nın zaferi için birleştireceğiz." dedi.

- "DEVLET MEMURLARI ÖZEL İZİN ALMADAN YURT DIŞINA ÇIKAMAZ"

Zelenski, Ukrayna genelinde görevli devlet memurlarının, savaş dönemindeki yurt dışı ziyareti ile ilgili yeni uygulamayı imzaladığını aktardı.

Zelenski konuşmasında, yeni karara göre bir devlet memurunun resmi görevlendirme olmadan yurt dışına çıkmasının artık mümkün olmayacağını belirtti.

Merkez hükümetine bağlı kurumlar ve bakanlıklarda belli personel değişikliğinin yapılacağını dile getiren Zelenski, ayrıca 22 Rus vatandaşına da bugün yaptırımlar uyguladıklarını bildirdi.