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Dünya

Zelenski, yeni önlemler hazırladıklarını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde savaşı sürdüren Rus ordusuna karşı yeni önlemleri hazırladıklarını duyurdu.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 01:35 - Güncelleme:
Zelenski, yeni önlemler hazırladıklarını duyurdu
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Zelenski, sosyal paylaşım hesabından yaptığı günlük görüntülü mesajında Ukrayna vatandaşlarına seslenerek, Rusya-Ukrayna savaşında cephedeki son gelişmeler hakkında bilgileri paylaştı.

Güvenlik yetkilileri ile bugün bir toplantı gerçekleştirerek Ukrayna'da tüm cephe hatlarındaki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Zelenski, "İşgalcilerin niyetlerini analiz ediyoruz ve karşı önlemler hazırlıyoruz." dedi.

Rusya'nın son dönemlerde gerçekleştirdiği saldırılarda hedef aldığı enerji altyapılarında onarım çalışmalarının sürmesine rağmen Ukrayna genelinde elektrik kesintilerinin devam ettiğini aktaran Zelenski, "Bu akşam itibarıyla ülkemizin çoğu bölgesinde ve Kiev'de yaklaşık 6 milyon abonenin elektriği kesilmiş durumda." diye söyledi.

Zelenski, Almanya hükümetine Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemini gönderme çağrısında da bulundu.

"SAVAŞIN ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA BİTECEĞİNE İNANALIM"

Öte yandan Zelenski, New York Times gazetesi tarafından düzenlenen "DealBook" konulu zirveye telekonferans yöntemi ile bağlanarak Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşı değerlendirdi.

Konuşmasında savaşın bitmesi için gereken koşullara değinen Zelenski,"Savaş, biz kazandığımızda ya da Rusya Federasyonu istediği zaman bitecek. Rusya ancak zayıf olduğunu, izole edildiğini ve bu konuda ortağı olmadığını hissettiğinde bunu yapmak isteyebilir. Bunun önümüzdeki birkaç ay içinde biteceğine inanalım." ifadesini kullandı.

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