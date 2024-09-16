İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2024 Pazartesi / 13 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0078
  • EURO
    37,8517
  • ALTIN
    2822.68
  • BIST100
    9577.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski: Zafer planını müttefiklere sunacağız
Dünya

Zelenski: Zafer planını müttefiklere sunacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmesi öngörülen zafer planlarının yüzde 90'dan fazlasının yazıldığını, gelecek hafta müttefiklere sunulacağını bildirdi.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 22:57 - Güncelleme:
Zelenski: Zafer planını müttefiklere sunacağız
ABONE OL

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gün boyunca çeşitli formatlarda Ukrayna'nın zafer planının hazırlanmasına ilişkin toplantılar yapıldığını kaydetti.

Zafer planının hazırlanması ve tüm maddelerin gerçek askeri, diplomatik ve ekonomik açıdan doldurulması üzerinde çalışmaya devam ettiklerini aktaran Zelenski, bu çalışmalara her alanda önemli kişilerin dahil edildiğini belirtti.

Zelenski, "(Zafer planında) Ukrayna için gerekli adımlar somut olarak belirlenmiştir. Gerçek ve adil barışı sağlamak için atılacak mümkün olan güçlü adımlar. Her bir adım için de net bir liste var, tam olarak neye ihtiyaç var, güçlenmek için tam olarak ne yapılacak? Burada imkansız olan tek bir şey bile yok. Yüzde 90'dan fazlası yazıldı. Bu plan, sadece Ukrayna için değil, aynı zamanda uluslararası hukuka değer veren dünyadaki herkes için durumun doğru şekilde gelişmesini sağlayabilir. Gelecek hafta müttefiklere sunmak üzere zafer planı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.