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Dünya

Zelenski'den AB liderlerine: İnsanlara ve onların Avrupa'ya olan inançlarına ihanet etmeyin

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'da insanların 10 yıl önce Avrupa Birliği (AB) bayrakları altında ayaklandığını belirterek, 'Bu onlar için bir hakikat sembolüydü ve böyle de kalmalı. Bugün sizden (AB liderleri) tek şey istiyorum, insanlara ve onların Avrupa'ya olan inançlarına ihanet etmeyin.' dedi.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 20:04 - Güncelleme:
Zelenski'den AB liderlerine: İnsanlara ve onların Avrupa'ya olan inançlarına ihanet etmeyin
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AB Liderler Zirvesi'ne video konferans yoluyla katılan Zelenski, bugünün tarihlerine kaydedileceğini, kendileri için olumlu ya da olumsuz olsun tarihin her kelimeyi, adımı, hareketi ve hareketsizliği, kimin ne için savaştığını, kısacası her şeyi kaydedeceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Bu yıl Ukrayna'ya karşı savaş ile Avrupalıları bölme ve aşağılama girişiminde hiçbir şey kazanmadığını" söylediğini aktaran Zelenski, Avrupa'nın birliğini koruduğuna ve halklarının hiçbir krize sürüklenmesine izin vermediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hepiniz yarım kararların ve tereddütlerin zamanı olmadığını anladınız. Avrupa güçlü kararlar aldı ve bunları etkili bir şekilde uyguladı. Avrupa'da böyle bir güç olduğu için çok minnettarım. Avrupa'nın bugün tekrar kararsızlığa düşmemesi çok önemli. Hiç kimse Avrupa'nın güvenilmez olarak görülmesini ya da kendi hazırladığı kararları alamayan bir ülke olarak görülmesini istemez. Bugün kararlılığın ya Brüksel'de ya da Moskova'da olacağı gündür."

Zelenski, Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda sağlayacağı ilerlemeye yönelik net tavsiyeler aldığını, bu doğrultuda ülke yasalarını değiştirdiğini ve tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini vurgulayarak, "AB için net bir takvim vardı. Bugün yerine getirdiklerimize cevap olarak Ukrayna ile katılım müzakerelerinin başlatılmasıyla ilgili siyasi bir karar alma günüdür. Gelecek yılın mart ayında ise nasıl ilerleyeceğimize dair bir müzakere çerçevesi onaylanmalı. Bürokrasi yok. Her şey çok açık." dedi.

Devlet Başkanı Zelenskiayrıca, "Ukrayna'da insanlar 10 yıl önce AB bayrakları altında ayaklandı. Bu onlar için bir hakikat sembolüydü ve böyle de kalmalı. Bugün sizden tek şey istiyorum, insanlara ve onların Avrupa'ya olan inançlarına ihanet etmeyin." diye konuştu.

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