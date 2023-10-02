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Dünya

Zelenski'den AB üyeliği hakkında yeni açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması için gerekli koşulları yerine getireceklerini söyledi.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 19:42 - Güncelleme:
Zelenski'den AB üyeliği hakkında yeni açıklama
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bugün Kiev'de yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, ZeZelenskienskiy toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının sadece Ukrayna ile dayanışmanın önemli bir göstergesi olmadığını aynı zamanda Avrupa'nın liderliğine ve inisiyatifine güç katan yeni bir adım olduğunu belirtti.

Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ülkesinin ve tüm özgür dünyanın kazanabileceğinden emin olduğunu dile getirerek, "Ancak zaferimiz doğrudan işbirliğimize bağlıdır. Birlikte ne kadar güçlü ve ilkeli adımlar atarsak bu savaş o kadar çabuk sona erecektir. Adil bir şekilde sona erecektir. Toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi ve tüm Avrupa için güvenilir bir barış garantisiyle sona erecektir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlaması için Avrupa Komisyonundan aldığı 7 önerinin ileriye doğru atılmış önemli bir adım ve tüm Ukraynalılar için önemli bir motivasyon olduğunu ifade eden Zelenski, "Tüm önerileri yerine getireceğiz. Bugün bizim için bu özellikleri yaşamak çok önemli." dedi.

Ukrayna'nın Barış Formülü'ne değinen Zelenski, "Ukrayna için sürdürülebilir ve adil bir barışın yeniden tesis edilmesine yönelik temel ilkeler konusunda dünya liderlerinin ulusal güvenlik danışmanlarının katılacağı üçüncü bir toplantı düzenlenmesi için çalışmaların devam ettiğini" aktardı.

Zelenski, Ukrayna'ya yönelik saldırganlık suçu için özel bir uluslararası mahkemenin çeşitli formatları üzerinde diplomatik ve hukuki çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, ülkesi için isim değil, saldırganlık suçundan suçlu bulunan herkesin adil şekilde cezalandırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Ukrayna'ya yardımın tüm dünyaya yardım olduğunu kaydeden Zelenski, "Ukrayna düşerse, Rusya büyük savaş başlatacak ve sadece bizim devletimizin topraklarında değil. Ukrayna'nın bugünkü istikrarının en azından Avrupa kıtasının gelecekteki istikrarı olduğuna inanıyorum. Bu istikrarı korumamıza yardımcı olduğunuz için sizlere teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

- Zelenski, İrlanda, İtalya, Romanya, Danimarka ve Fransa Dışişleri Bakanlarını ödüllendirdi

Zelenskitoplantı çerçevesinde hükümetler arası işbirliğinin güçlendirilmesine, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi ve dünyada tanıtılmasına yaptıkları katkılarından dolayı İrlanda, İtalya, Romanya, Danimarka ve Fransa Dışişleri Bakanlarına devlet nişanlarını takdim etti.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'e, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'ye ve Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu'ya 2. ve 3.derecede "Bilge Yaroslav" devlet nişanları verilirken, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen'e Liyakat Nişanı, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'ya ise 3. derece Prenses Olga Nişanı takdim edildi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • zelenski

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