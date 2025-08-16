İSTANBUL 29°C / 22°C
Dünya

Zelenski'den ateşkes çağrısı: Hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ateşkes çağrısında bulunarak, 'Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez.' ifadelerini kullandı.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 14:51
Zelenski'den ateşkes çağrısı: Hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez
ABONE OL

Zelenski, Alaska zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini Telegram hesabından yaptığı paylaşımında değerlendirdi.

Savaşın sona ermesine yönelik görüştüğü her liderlerin net bir tutumu olduğunu aktaran Zelenski, "kalıcı ve gerçek" bir barışın sağlanması gerektiğini belirtti.

Zelenski, "karada, havada ve denizde ateşkesin sağlanması" gerektiğini vurgulayarak, "Tüm Ukraynalı asker ve sivil savaş esirlerini serbest bırakmalı ve Rusya tarafından kaçırılan çocukları geri getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna için uzun vadeli bir güvenliğin sağlanması gerektiğinin altını çizen Zelenski, "Ukrayna için önemli olan tüm konular Ukrayna'nın katılımıyla görüşülmeli. Bölgesel konular da dahil olmak üzere hiçbir konu Ukrayna olmadan çözülemez." değerlendirmesinde bulundu.

