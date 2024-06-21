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Dünya

Zelenski'den 'Avrupa Birliği' mesajı

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci hakkında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'AB'yi birlikte daha güçlü yapacağız.' ifadesini kullandı.

AA21 Haziran 2024 Cuma 17:03 - Güncelleme:
Zelenski'den 'Avrupa Birliği' mesajı
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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 AB üyesi ülkenin, Ukrayna ve Moldova ile Birliğe katılım müzakerelerine 25 Haziran'da başlamayı onaylamasını değerlendirdi.

Ukrayna ve AB'nin, gelecek hafta ilk hükümetler arası konferansını gerçekleştirerek müzakere sürecini etkin bir şekilde başlatmasını beklediklerini belirten Zelenski, şunları kaydetti:

"Ortak Avrupa geleceğimize doğru atılan bu önemli adım dolayısıyla Moldovalı dostlarımızı kutluyoruz. AB'yi birlikte daha güçlü yapacağız. Bu tarihi adımı gerçeğe dönüştürmek için çok çalışan ekibimizdeki herkese minnettarım. Milyonlarca Ukraynalı, Avrupa hayallerini gerçekleştiriyor. Ukrayna yüzyıllardır ait olduğu Avrupa'ya, Avrupa topluluğunun tam teşekküllü bir üyesi olarak geri dönüyor."

AB Konseyi dönem başkanı Belçika tarafından yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin büyükelçiler seviyesindeki toplantısından Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerine başlama kararı çıktığı bildirilmişti.

  • Zelenski
  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

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