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Dünya

Zelenski'den Avrupa Birliği'ne rest: Bunu istemesek de yaparız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna tahılı ihracatına yönelik kısıtlamalarının sürdürülmesine karşı olduklarını belirterek, 'Ukrayna ve ortak Avrupa temelleri için tahkim mahkemelerinde mücadele etmek gerekirse bunu istemesek de yaparız.' dedi.

AA7 Eylül 2023 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
Zelenski'den Avrupa Birliği'ne rest: Bunu istemesek de yaparız
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Zelenski, çevrim içi katıldığı Üç Deniz İnisiyatifi Zirvesi'nde güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa'daki siyaseti değerlendiren Zelenski, Avrupa'da siyasetin özüyle çeliştiğini, ortak yükümlülükleri ve değerleri göz ardı ettiğini ve bu nedenle herkesin kayba uğradığını savundu.

Zelenski, AB'nin, 5 ülkenin Ukrayna'dan tahıl ithalatını kısıtladığına dikkati çekerek, "Ukrayna, ileride tahıl ihracatına yönelik her türlü kısıtlamanın sürdürülmesine kesinlikle karşıdır. Ukrayna'nın ihracatına yönelik herhangi bir kısıtlama, Rus teröristlerin yol açtığı yıkımların genişletilmesi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na seslenen Zelenski, ülkesinin serbest rekabete müdahale etmediğini vurgulayarak, "Bize verilen sözlerin, Ortaklık Anlaşması'nın, serbest piyasa koşullarının çiğnenmesini kabul etmeyeceğiz. Avrupa kurumları, Avrupa'da hayal kırıklığını çoğaltmamalı. Avrupa'dan yapılan açıklamalara ve vaatlere olan güveni artırmalıyız." diye konuştu.

Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa değerleri için sahada mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Ancak Ukrayna ve ortak Avrupa temelleri için tahkim mahkemelerinde mücadele etmek gerekirse bunu istemesek de yaparız. Gerekirse uluslararası örgütler platformlarında mücadele ederiz." ifadelerini kullandı.

AB, haziranda Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'ın Ukrayna'dan tahıl ürünleri ithalatı kısıtlamasını 15 Eylül'e kadar uzatmıştı.

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