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Dünya

Zelenski'den Avrupa'ya kötü haber!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin son dönemlerde ülkesinin enerji altyapılarına düzenlediği yoğun saldırıları sonucu Avrupa ülkelerine elektrik ihracatını durdurmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

AA1 Kasım 2022 Salı 21:38 - Güncelleme:
Zelenski'den Avrupa'ya kötü haber!
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Ukrayna Devlet Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski, ülkesinde temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson'u kabul etti.

Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisinde düzenlenen görüşmede, Zelenski, Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı ile (ENTSO-E) iş birliği kapsamında Avrupa'ya elektrik ihracatını yaptıklarını hatırlattı.

Zelenski, "Maalesef Rusya Federasyonu'nun enerji sistemimize füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırması nedeniyle bu süreci (elektrik ihracatı) askıya aldık." açıklamasında bulundu.

Enerji altyapılarının onarımından sonra Avrupa ülkelerine eskisi gibi elektrik ihracatını sürdürmek istediklerini vurgulayan Zelenski, saldırılar sonucu Ukrayna'daki enerji altyapılarının yüzde 40'ının hasar aldığını kaydetti.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • elektrik
  • elektrik ihraacatı

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