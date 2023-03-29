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Dünya

Zelenski'den Çin devlet başkanına çağrı: Hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Ukrayna'yı ziyaret etmeye çağırarak, 'Xi'yi burada görmeye hazırız' dedi.

IHA29 Mart 2023 Çarşamba 21:08 - Güncelleme:
Zelenski'den Çin devlet başkanına çağrı: Hazırız
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, merkezi New York'ta bulunan Associated Press (AP) haber ajansına konuştu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Ukrayna'ya davet eden Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce Xi ile görüşmeler yaptıklarını söyledi. Ukrayna'daki savaşın siyasi çözümüne ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 12 maddelik belgeye değinen Zelenski, "Xi'yi burada görmeye hazırız. Onunla konuşmak istiyorum. Savaştan önce kendisiyle konuşmuştum fakat savaş boyunca yaklaşık 1 yılı aşkın süredir iletişim kurmadık" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ve Çin liderleri arasında bir görüşme yapılması için çalışmaların sürdüğünü söylemiş fakat nihai sonuca henüz varılmadığını kaydetmişti.

Xi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 20-22 Mart tarihlerinde Rusya'ya gitmiş, Putin'i de Çin'e davet etmişti.

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