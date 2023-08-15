İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0992
  • EURO
    29,5429
  • ALTIN
    1659.64
  • BIST100
    7737.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski'den, Donetsk bölgesindeki birliklere ziyaret
Dünya

Zelenski'den, Donetsk bölgesindeki birliklere ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk bölgesinde savaşan askeri birlikleri ziyaret ettiğini bildirdi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 02:00 - Güncelleme:
Zelenski'den, Donetsk bölgesindeki birliklere ziyaret
ABONE OL

Zelenski, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Donetsk bölgesinde pozisyonlardaki birliklerin karargahında askerlerle görüştüğünü belirtti.

Bazı askerlere ödüller takdim ettiğini aktaran Zelenski, şunları kaydetti:

"Her zaman durumlar ilgili genel bir tablo ve tüm yöndeki birliklerle ilgili raporlar var. Ancak askerlerle doğrudan savaş deneyimlerini konuşmak önemlidir. Bugün saldırı eylemlerimiz, orduya sevkiyatlar, komutanların imkanları hakkında açık açık konuştuk. Askeri Tıbbi Komisyonunun kaliteli şekilde çalışmaması nedeniyle çok sorun var. Bu konuda gerekli kararı hazırlayacağız."

Zelenski, son kez Donetsk bölgesinde savaşan Ukraynalı askerleri geçen ay sonu ziyaret etmişti.

  • Volodimir Zelenski
  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Donetsk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.