İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2022 Salı / 30 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6177
  • EURO
    18,438
  • ALTIN
    988.714
  • BIST100
    3977.51
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenski'den kararlılık mesajı: Rusya bunu değiştiremez
Dünya

Zelenski'den kararlılık mesajı: Rusya bunu değiştiremez

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlenmesine rağmen ülkeyi savunduklarını belirterek, 'Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduk ve Rusya bunu değiştiremez.' diye söyledi.

AA25 Ekim 2022 Salı 02:41 - Güncelleme:
Zelenski'den kararlılık mesajı: Rusya bunu değiştiremez
ABONE OL

Zelenski Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, bugün, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta 8. ayın dolduğunu hatırlattı.

Rusya'nın ülkesine yönelik düzenlediği saldırılara rağmen Ukrayna'nın bağımsızlığını korudukları, Rus güçlerin aldığı toprakları geri almaya devam ettiklerini aktaran Zelenski bu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin bağımsızlığını savunduk ve Rusya bunu değiştiremez. Ukrayna topraklarını adım adım özgürleştiriyoruz."

Herson, Harkiv, Donetsk, Luhansk, Zarporijya ile Kırım ve Ukrayna'nın tüm bölgelerin özgürlüğe kavuşturtması için mücadele sürdürdüklerini kaydeden Zelenski, "Zaman gelecek ve tüm Ukrayna özgür olacak." diye söyledi.

Rusya ile İran'ın bugün Batılı ülkelere karşı Ukrayna'yı asılsız ve gerçek olmayan bazı suçlamalarla şikayet etmeye çalıştıkları ama bunun başarısız olduğunu, aslında dünyanın artık Rusya'ya inanmadığını savunan Zelenski, "Rusya'da başarısızlık duygusu giderek güçleniyor." şeklinde konuştu.

Zelenski, Ukrayna'yı özgürlüğüne götüren yolun zor bir sürecin olduğunu ve burada başarılı adımları atmak için herkesi daha güçlü ve sabırlı olma çağrısında bulundu.

Bugün, İsrail'de faaliyet gösteren bir gazetenin düzenlediği ve demokrasi konulu bir programa video konferansıyla katıldığı ve yaptığı konuşmasında Rusya ile İran'ın "yakınlaşması" konuyu ele aldığını dile getiren Zelenski, "İsrail'i artık Ukrayna'yı destekleyen diğer demokratik ülkelere katılmaya çağırdım." diye söyledi.

Zelenski, bugün Ukrayna'ya yardım etmenin dünyada barışın sürdürülmesine önemli katkıyı sağlayabileceğine dikkat çekerek, "Ukrayna için barışı yeniden sağlamaya çalışan herkes, aynı zamanda dünyadaki diğer tüm halklar için barış ve güvenliğin mümkün olması için mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Bugün ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşun yıl dönümü olduğunu hatırlatan Zelenski, dünya gıda krizinin çözülmesi ve Ukraynalı esirlerin ülkeye geri gelmesi sürecine sağladığı katkılardan dolayı BM yönetimine teşekkür etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.