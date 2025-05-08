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Dünya

Zelenski'den ''kararlılık'' mesajı: Ya Rusya değişmek zorunda kalacak ya da dünya!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski halkına seslenerek, kararlılık mesajı verdi. Ukraynalı lider, 'Ya Rusya kökten değişmek zorunda kalacak ya da dünya değişmek zorunda olacak.' ifadesini kullandı.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 11:23 - Güncelleme:
Zelenski'den ''kararlılık'' mesajı: Ya Rusya değişmek zorunda kalacak ya da dünya!
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkede barış ve huzurun sağlanması için mücadele ettiklerini belirterek, "Her işgalci eninde sonunda topraklarımızı terk edecektir. Yaşam, her zaman geri döner." dedi.

Zelenski, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla başkent Kiev'de sokakta yürüyerek görüntülü bir mesaj paylaştı.

Bugünün Nazizm'e karşı zafer günü olarak kutlandığını belirten Zelenski, İkinci Dünya Savaşı'nda 8 milyondan fazla Ukraynalının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Zelenski, yaklaşık 3 yıl önce Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlattığını hatırlatarak, "Maalesef 3 yıl önce aynı şey tekrar yaşandı. Tıpkı o zaman olduğu gibi Kiev semalarında yeniden hava saldırısı sirenleri çaldı ve kötülük bir kez daha topraklarımıza çöktü." dedi.

Savaşa rağmen Ukrayna halkının ülkede yaşamaya devam ettiğini ve barış için mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Zelenski, "Her birimiz huzurun sağlanmasını, barışın galip gelmesini istiyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Zelenski, bu mücadele için neyin gerekli olduğunu bildiklerini belirterek, "Ya Rusya kökten değişmek zorunda kalacak ya da dünya değişmek zorunda olacak." ifadesini kullandı.

80 yıl önce olduğu gibi dünyanın bugün de "kötülüğe" karşı mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Zelenski, "Dünya, Rusya'nın Nazilerden arındırılması ve silahsızlandırılması sürecini yürütmek zorunda kalacak." dedi.

Zelenski, mesajında "Her işgalci eninde sonunda topraklarımızı terk edecektir. Yaşam, her zaman geri döner." değerlendirmesinde bulundu.

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