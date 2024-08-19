Zelenski'den Kursk mesajı: Harika iş çıkarıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kursk'taki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkomutan Syrskyi'den Ukrayna'nın doğusundaki durum, Kursk bölgesindeki operasyon ve tugaylarımıza mühimmat ve silah sağlanmasıyla ilgili bir rapor aldım. Askerlerimiz tüm cephelerde harika iş çıkarıyor" dedi.

Batı'dan daha fazla askeri yardım ve hızlı sevkiyat beklediklerini ifade eden Ukrayna lideri, "Ortaklarımızdan daha hızlı malzeme sevkiyatına ihtiyaç var. Bunu şiddetle talep ediyoruz. Savaşta tatil diye bir şey yoktur. Açıklanan yardım paketleri için zamanında lojistik gibi kararlara ihtiyaç vardır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Fransa'ya sesleniyorum" dedi.