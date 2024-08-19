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Dünya

Zelenski'den Kursk mesajı: Harika iş çıkarıyoruz

Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, “Askerlerimiz tüm cephelerde harika iş çıkarıyor. Ancak, ortaklarımızdan gelen malzemelerin daha hızlı teslim edilmesine ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

DHA19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
Zelenski'den Kursk mesajı: Harika iş çıkarıyoruz
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kursk'taki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkomutan Syrskyi'den Ukrayna'nın doğusundaki durum, Kursk bölgesindeki operasyon ve tugaylarımıza mühimmat ve silah sağlanmasıyla ilgili bir rapor aldım. Askerlerimiz tüm cephelerde harika iş çıkarıyor" dedi.

"ÖZELLİKLE ABD, BİRLEŞİK KRALLIK VE FRANSA'YA SESLENİYORUM"

Batı'dan daha fazla askeri yardım ve hızlı sevkiyat beklediklerini ifade eden Ukrayna lideri, "Ortaklarımızdan daha hızlı malzeme sevkiyatına ihtiyaç var. Bunu şiddetle talep ediyoruz. Savaşta tatil diye bir şey yoktur. Açıklanan yardım paketleri için zamanında lojistik gibi kararlara ihtiyaç vardır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Fransa'ya sesleniyorum" dedi.

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