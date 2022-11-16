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Dünya

Zelenski'den Polonya'ya düşen füze hakkında açıklama: NATO topraklarına yönelik bir Rus saldırısıdır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus füzelerinin bugün Polonya topraklarına isabet ettiğini iddia ederek, 'NATO'nun topraklarına füze fırlatılması ortak güvenliğe yönelik bir Rus saldırısıdır.' dedi.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 00:07 - Güncelleme:
Zelenski'den Polonya'ya düşen füze hakkında açıklama: NATO topraklarına yönelik bir Rus saldırısıdır
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Zelenski, gece Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Rus güçlerinin bugün ülkesine karşı füze saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus kuvvetlerince Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine toplam 90 füzenin fırlatıldığını kaydeden Zelenski, saldırılar sonucu enerji ve sivil altyapıların hasar gördüğünü ifade etti.

Rus füzelerinin bugün Polonya topraklarına da isabet ettiğini ileri süren Zelenski, şöyle devam etti:

"Terör, ulusal sınırlarımızla sınırlı kalmıyor. Rus füzeleri Polonya'yı vurdu. Ukrayna, kaç kez terör devletinin ülkemizle sınırlı kalmayacağını, Rus terörünün daha da ileri gitmesinin an meselesi olduğunu söylemişti. Rusya cezasız kaldığını ne kadar uzun süre hissederse Rus füzeleri herkes için o kadar fazla tehdit olacaktır. NATO'nun topraklarına füze fırlatılması, bu ortak güvenliğe yönelik bir Rus füze saldırısıdır. Bu çok önemli bir tırmanış. Harekete geçmeliyiz."

Ukrayna olarak Polonya'nın yanında yer aldıklarını dile getiren Zelenski, "Rusya dünyaya karşı çıkıyor. Rusya bize ve ulaşabildiği herkese terörle saldırıyor." ifadesini kullandı.

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