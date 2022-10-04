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Dünya

Zelenski'den Putin kararnamesi!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşı müzakere etmenin imkansız olduğuna dair bir kararname imzaladı.

AA4 Ekim 2022 Salı 16:30 - Güncelleme:
Zelenski'den Putin kararnamesi!
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Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin hazırladığı kararnameye imza attı.

Ukrayna Devlet Başkanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenski'nin ilgili kararı imzaladığı ve Rusya'nın, Ukrayna'nın topraklarını ilhak etmesine karşı alınacak tedbir maddelerini içeren; Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin 30 Eylül'de hazırladığı kararnamenin yürürlüğe girdiği bildirildi.

Kararnamenin ilk paragrafında, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere yapılamaz." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarından geri çekilmesi için gereken adımların atılması, Rus askeri saldırılarının püskürtülmesi, Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi, ordunun daha fazla eğitim alması, savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve savunma imkanlarının artması için uluslararası desteğin sağlanması gibi alınacak tedbirleri içeren kararnamede, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Devlet Başkanı, Ukrayna Verkhovna Rada (Meclis) Başkanı ve Ukrayna Başbakanı'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) ortak başvuru metni onaylanmalıdır."

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