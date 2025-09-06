İSTANBUL 28°C / 20°C
Dünya

Zelenski'den Putin'in teklifine ret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da görüşme davetini geri çevirerek, '(Putin) Kiev'e gelebilir. Ülkem her gün füze saldırıları altındayken Moskova'ya gidemem.' dedi.

AA6 Eylül 2025 Cumartesi 11:58 - Güncelleme:
Zelenski'den Putin'in teklifine ret
ABD merkezli ABC News kanalına konuşan Zelenski, Putin'in teklifini değerlendirdi.

Putin'in savaşa diplomatik çözüm bulmak üzere Moskova'da müzakerelerde bulunma davetini reddeden Zelenski, "(Putin) Kiev'e gelebilir. Ülkem her gün füze saldırıları altındayken Moskova'ya gidemem. O teröristin başkentine gidemem." ifadesini kullandı.

Rus liderin savaşı bitirmeye niyeti olmadığını söyleyen Zelenski, bu nedenle Putin'in taraflarca kabul edilmesi mümkün olmayan tekliflerde bulunarak süreci geciktirmeye çalıştığını savundu.

Zelenski, "Putin'e güvenemeyiz. O oyun oynuyor ve şimdi de ABD ile oynuyor." diye konuştu.

Putin, 3 Eylül'de, Ukrayna savaşı konusunda tünelin sonundaki ışığı gördüğünü belirterek Zelenski'yi Moskova'ya davet etmiş ve kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

