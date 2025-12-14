İSTANBUL 12°C / 7°C
  Haberler
  • >
  Dünya
  • >
  Zelenski'den Rusya açıklaması: Halkımıza çok zarar vermek istiyor
Dünya

Zelenski'den Rusya açıklaması: Halkımıza çok zarar vermek istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini, Rusya'nın savaşı uzattığını belirtti.

14 Aralık 2025 Pazar 13:42
Zelenski'den Rusya açıklaması: Halkımıza çok zarar vermek istiyor
ABONE OL

Zelenski, sosyal medya hesabından, Ukrayna'ya son bir haftada düzenlenen hava saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Rus ordusunun bu gece ülkesine saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenski, "Yaralılar var. Rusya savaşı uzatıyor ve halkımıza olabildiğince çok zarar vermek istiyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın dün Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapılarını hedef aldığını belirten Zelenski, özellikle Mıkolayiv, Odessa, Herson, Çernigiv, Donetsk, Sumi ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yüz binlerce kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Zelenski, savaşı bitirmek için müttefiklerle çalışmalarını sürdürdükleri değerlendirmesinde bulunarak, "Bugünler diplomasiyle yoğun bir şekilde geçecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun sadece son bir haftada 1500'den fazla insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 900 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 46 füze kullanarak hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

