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Dünya

Zelenski'den Rusya' mesaj: İşgal edilen tüm topraklar Ukrayna'ya aittir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, başkent Kiev'e bağlı Sviyatoşin ilçesinde Rusya'nın düzenlediği hava saldırısının ardından bölgeyi ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. “İşgal edilen bütün topraklar Ukrayna'ya ve halkına aittir,” diyen Zelenski, bu toprakların yasal olarak tanınmasının asla kabul edilmeyeceğini vurguladı.

AA25 Nisan 2025 Cuma 22:00 - Güncelleme:
Zelenski'den Rusya' mesaj: İşgal edilen tüm topraklar Ukrayna'ya aittir
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Zelenski, Rus ordusunun dün hava saldırısı düzenlediği başkent Kiev'e bağlı Sviyatoşin ilçesini ziyaret etti.

Saldırı yapılan alanda incelemelerde bulunan Zelenskiy, burada yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelenski, savaşın sona ermesi yönünde devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemlerde Kırım'la ilgili yaptığı açıklamalara değinen Zelenskiy, "Bizim tutumumuz değişmedi. Yalnızca Ukrayna halkı, hangi bölgelerin Ukrayna'ya ait olduğuna karar verme hakkına sahiptir." dedi.

Zelenski, Ukrayna anayasasına göre davranacaklarını belirterek, "İşgal edilen bütün topraklar geçici olarak işgal edilmiştir, hepsi Ukrayna'ya aittir, Ukrayna halkına aittir. Ukrayna, geçici olarak işgal edilen bu toprakları yasal olarak tanımayacaktır." diye konuştu.

Sorunların çözümü hakkında görüşmelerin yapılmasının ancak koşulsuz ateşkesin sağlanmasından sonra mümkün olabileceğini kaydeden Zelenski, "Biz, Rusya'nın savaşı bitirmeye hazır olduğuna dair gerçek bir sinyal aldıktan sonra, her zaman, her formatta diyaloğa hazırız. Böyle bir işaret tam ve koşulsuz ateşkes anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Zelenski, bu hafta Londra'da barış için görüşmelerin yapıldığını hatırlatarak, "barış planı" konusunda ABD'nin önerdiği maddelere karşı kendi önerilerini de ABD'li yetkililere ilettiklerini söyledi.

ABD'ye önerdikleri teklifin, güvenlik garantisi kapsamında NATO'nun 5. maddesine benzer bir maddeyi de içerdiğini dile aktaran Zelenski, bu teklifin ayrıca Ukrayna'ya yabancı barış güçlerinin olası konuşlandırılmasını da öngördüğünü belirtti.

Zelenskiy, ABD'den İsrail'e verilen güvenlik garantisi gibi garantilere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

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