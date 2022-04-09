Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Yunan Parlamentosu'nda katıldığı oturumda, Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında, 'Büyük Yunanistan' idealini hayata geçirme hayaliyle kurulan 'Filiki Eterya' cemiyetini andı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Zelenski, Mora'da Türkleri katleden Filiki Eterya Cemiyeti'nin Odessa'da kurulduğunu belirterek, "Helenizmin bir başka büyük merkezi Odessa da tehdit altında. Tarihteki Dostluk Cemiyeti (Filiki Eterya) burada kuruldu. Yunanistan'da yeni bir Dostluk Cemiyeti'nin oluşturulabileceğine ve hem Ukrayna'yı hem de Helenizmi kurtarmak için savaşabileceğine inanıyorum" dedi.

Neo Nazi Azak Taburu üyesinin konuşması protesto edildi.

NEO-NAZİ SKANDALI

Öte yandan Zelenski'nin, video konferans çerçevesinde, "Size bir Yunan olarak hitap ediyorum" diyerek söze başlayan, neo-Nazi Azak Taburu üyelerinden birine söz vermesi Yunan kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Eski Başbakan Çipras ile partisi Syriza üyeleri toplantıyı terk etti. Çipras, "neo-Naziler burada konuşamaz" dedi.