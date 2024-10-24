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Dünya

Zelenski'den Zafer Planı açıklaması: Rusya'yı Barış Zirvesi'nde göreceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde Kiev yönetiminin hazırladığı Zafer Planı'nın hayata geçirilmesi durumunda, Rusya'nın da Barış Zirvesi'nde yer alacağını söyledi.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 16:37 - Güncelleme:
Zelenski'den Zafer Planı açıklaması: Rusya'yı Barış Zirvesi'nde göreceğiz
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Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenski, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Kırım Platformu 3'üncü Parlamenter Zirvesi'nin katılımcılarına, video konferans yoluyla hitap etti.

Konuşmasında, Rusya'nın 2014'te Ukrayna'ya saldırı düzenleyerek Kırım'ı işgal ettiğini kaydeden Zelenski, "Rusya'nın uluslararası hukuk sistemine saldırısı Kırım'ın ele geçirilmesiyle başladı." diye konuştu.

MÜTTEFİKLERE YARDIM ÇAĞRISI

Zelenski, sadece Ukrayna'da değil, dünya genelindeki saldırılar ve Birleşmiş Milletler (BM) şartının ihlal edilmesinin önlemesi amacıyla Endonezya'da yaklaşık iki yıl önce düzenlenen G20 Zirvesi'nde Barış Formülü'nü tanıttığını hatırlattı.

Müttefik ülkeleri, Ukrayna'ya savaşı bitirmesi için yardım etmeye davet eden Zelenski, "Rusya gerçek diplomasiden uzak duruyor ve çaldığını geri vermek istemiyor. Ancak onu, bunu yapmaya zorlamalısınız." dedi.

"RUSYA'YI BARIŞ ZİRVESİNDE GÖRECEĞİZ"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil bir şekilde sona erdirilmesi yönünde bir Zafer Planı hazırladıklarını ve bunu müttefik ülkelerin liderlerine tanıtmaya başladıklarını belirten Zelenski, "Zafer Planı tam anlamıyla hayata geçtiğinde Rusya'yı Barış Zirvesi'nde göreceğiz. Barış Formülü'nün hayata geçirildiğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Zelenski, zirvenin düzenlendiği salonda, aralarında birkaç ay önce Rus esaretinden serbest bırakılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de olduğu Kırım Tatar halkı temsilcilerinin bulunduğunu belirterek "Onun özgürlüğü, birlik ve kararlılığın, imkansız gibi görünenleri bile gerçeğe dönüştürebileceğinin kanıtıdır." diye konuştu.

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