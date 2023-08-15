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Dünya

Zelenski'den, Zaporijya bölgesindeki askeri birliklere ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zaporijya bölgesindeki askeri birlikleri ziyaret ettiğini bildirdi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 21:00 - Güncelleme:
Zelenski'den, Zaporijya bölgesindeki askeri birliklere ziyaret
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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zaporijya yönünde operasyonlar yürüten tugayları ziyaret ederek sorunlarını ve ihtiyaçlarını ele aldığını, savaşın gidişatına ilişkin komutanların raporlarını dinlediğini belirtti.

Zaporijya'daki "ileri cerrahi" bölümünü denetlediğini aktaran Zelenski, "Burada Tavriya yönündeki askerlere tıbbi yardım sağlanıyor. Bölümde günde 200'e yakın yaralı tedavi görüyor." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ziyareti sırasında askerlere ödüller takdim ettiğini aktardı.

Devlet Başkanı Zelenski, dün Donetsk bölgesindeki birlikleri ziyaret etmişti.

  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Volodimir Zelenski
  • Zaporijya

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