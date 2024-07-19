İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2024 Cuma / 13 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1096
  • EURO
    36,0688
  • ALTIN
    2573.96
  • BIST100
    11131.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenskiy, ABD başkanlık seçimleri hakkında konuştu: Onların desteğine ihtiyacımız var
Dünya

Zelenskiy, ABD başkanlık seçimleri hakkında konuştu: Onların desteğine ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de yönetim değişse de yeni yönetimle çalışmak zorunda olduklarını belirterek 'Onların desteğine ihtiyacımız var' ifadesini kullandı.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 12:17 - Güncelleme:
Zelenskiy, ABD başkanlık seçimleri hakkında konuştu: Onların desteğine ihtiyacımız var
ABONE OL

Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için geldiği İngiltere'de, BBC'ye açıklamalarda bulundu. Yeniden seçilmek için çalışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce "Ukrayna'da ne olduğunu önemsemiyorum." diyen James David Vance'ı başkan yardımcısı adayı olarak göstermesiyle ilgili soruya yanıt veren Zelenskiy, "Belki de Ukrayna'da ne olduğunu anlamıyordur. Yeni yönetim gelirse onlarla çalışmak zorundayız. Onların desteğine ihtiyacımız var. Zor olacak ama zor işlerden korkmuyoruz." dedi.

"UÇAKLAR HALA GELMEDİ"

Ukrayna konusunda İngiltere'nin duruşunun değişmeyeceği inancını paylaşan Zelenskiy, ilişkilerde yeni bir sayfaya değil, sayfayı değiştirebilecek güce ihtiyaçları olduğunu söyledi. Zelenskiy, Ukrayna'ya sözü verilen F-16 uçaklarının henüz teslim edilmemesine işaret ederek, "18 ay oldu ancak uçaklar hala gelmedi." ifadesini kullandı.

Diğer askeri ekipman ve finansal destekte bulunan ülkelere teşekkür eden Zelenskiy, savaş uçaklarının Rusya'nın geri püskürtmek için önemli olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, haziranda İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne Rusya'nın katılmadığını ancak kasımdaki zirveye katılması gerektiğini de belirtti.

Bunu sağlamak için tüm dünyanın Rusya'ya baskı yapması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu, tüm toprakların zorla kazanılabileceği anlamına gelmiyor. Diplomasinin gücü de yardım edebilir." değerlendirmesini yaptı.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçim yılı olması ancak anayasanın savaş döneminde seçime müsaade etmemesine yönelik soruyu da yanıtlayan Zelenskiy, görevden çekilmek için bir tarih öngördüğünü ancak bunun savaş bitmeden gerçekleşmeyeceğini sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.