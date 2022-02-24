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Dünya

Zelenskiy, Avrupa'ya bir kez daha çağrı yaptı: Savaş yarın sizin kapınızı çalacak!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'Eğer bugün bize yardım etmezseniz, savaş yarın sizin kapınızı çalacak. Rus 'işgal güçleri' Çernobil santralini ele geçirmeye çalışıyor.' dedi.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 19:03 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 20:15
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi.

Zelenskiy, bugün duyulan seslerin sadece bombalar değil, Rusya'yı medeni dünyadan ayıran yeni bir demir perdenin inişi olduğunu aktardı.

Donbas'ta ordularının iyi durumda, Harkiv'de ise zor durumda olduğunu aktaran Zelenskiy, en zor durumun güney bölgesinde Herson'da yaşandığını belirtti.

Zelenskiy, kuzeyde ise "düşmanın" yavaşça Çernihiv bölgesinden ilerlediğini aktararak, "Evet maalesef kayıplarımız var. Evet bazı Rus askerleri ele geçirdik. Doktorlarımız teslim olanlara yardım ediyor." dedi.

"Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor." değerlendirmelerinde bulunan Zelenskiy, dünya liderlerine bugün kendilerine yardım etmezlerse yarın savaşın onların kapısını çalacağı mesajını verdi.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
  • Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy
  • rusya

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