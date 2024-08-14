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Dünya

Zelenskiy: Birliklerimiz bugün Kursk'ta 1-2 kilometre ilerleme kaydetti

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, günün başından bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 14:09 - Güncelleme:
Zelenskiy: Birliklerimiz bugün Kursk'ta 1-2 kilometre ilerleme kaydetti
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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den video konferans yoluyla Toretsk ve Pokrovsk başta olmak üzere cephe hattının önemli bölgelerindeki durum ve Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyon hakkında rapor aldığını belirtti.

UKRAYNA ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiklerini aktaran Zelenskiy, "Günün başından beri farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettik. Aynı süre zarfında 100'den fazla Rus askeri esir alındı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki durumu bir an bile unutmadıklarını ve ortaklarınca sağlanan yardım paketleriyle bölgenin güçlendirilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

RUS SU-34 BOMBARDIMAN UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna Hava Kuvvetlerine bağlı uçaksavar füze kuvvetlerinin, bu gece muharebe görevi sırasında Rusya'nın Kursk bölgesinde Rus Su-34 bombardıman uçağını yok ettiği bildirildi.

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