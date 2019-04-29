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Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Zelenskiy Bodrum tatilini tamamladı

Ailesiyle geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde üç günlük tatilini tamamlayan Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ilçeden ayrıldı.

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Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde üç gün tatil yapan Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, sabah saatlerinde otelden çıktı.

Sadece AA muhabirlerinin görüntülediği çıkış anında Zelenskiy, kendisini uğurlayan yetkililerle tek tek tokalaşıp vedalaştı.

Milas-Bodrum Havalimanı VIP girişinde Muğla Valisi Esengül Civelek ve Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın da olduğu yetkililerce karşılanan Zelenskiy, daha sonra THY'ye ait tarifeli uçakla ilçeden ayrıldı.

Bodrum tatilini güzel anılarla geride bırakan Zelenskiy ve ailesi, Bodrum Milta Marina içerisindeki bir ocakbaşı restoranda, et ürünlerinden oluşan özel bir menüden yemek yemişti.

İşletme yetkilileriyle de keyifli zaman geçiren Cumhurbaşkanının mutluluğu, bir ara ocakbaşına geçerek et pişirirken çekilen fotoğraf karesine de yansımıştı.

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 24,45'te kalmıştı.

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