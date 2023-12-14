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Dünya

Zelenskiy, Cavoli ile Almanya'da bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Avrupa Komutanlığı (EUCOM) Komutanı Orgeneral Christopher Cavoli ile Almanya'da bir araya geldiği bildirildi.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 21:59 - Güncelleme:
Zelenskiy, Cavoli ile Almanya'da bir araya geldi
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EUCOM'dan yapılan açıklamada, Orgeneral Cavoli ve Zelenskiy'nin görüşmede Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarının karşılanması için ABD desteğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eğitilmesine yönelik devam eden uluslararası çabaları ele aldıkları ifade edildi.

Zelenskiy'nin ayrıca Ukrayna'ya yardımı devam ettiren 50 ülke temsilcilerinin bazılarıyla da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada ABD ve uluslararası toplumun Ukrayna'yı desteklemek üzere kurulan güçlü ve stratejik ilişkiler sayesinde, Ukrayna'nın egemenliğini muhafaza etme mücadelesini desteklemeye devam ettiği vurgulandı.

  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • Zelenskiy
  • Almanya
  • US-Ukrayna ilişkileri
  • -EUCOM
  • Christopher Cavoli
  • -ABD-Ukrayna görüşmesi

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