Zelenskiy, Cavoli ile Almanya'da bir araya geldi

EUCOM'dan yapılan açıklamada, Orgeneral Cavoli ve Zelenskiy'nin görüşmede Ukrayna'nın en acil ihtiyaçlarının karşılanması için ABD desteğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eğitilmesine yönelik devam eden uluslararası çabaları ele aldıkları ifade edildi.

Zelenskiy'nin ayrıca Ukrayna'ya yardımı devam ettiren 50 ülke temsilcilerinin bazılarıyla da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada ABD ve uluslararası toplumun Ukrayna'yı desteklemek üzere kurulan güçlü ve stratejik ilişkiler sayesinde, Ukrayna'nın egemenliğini muhafaza etme mücadelesini desteklemeye devam ettiği vurgulandı.