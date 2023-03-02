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Dünya

Zelenski, Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı'nı görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Galina Lugovaya'nın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

AA2 Mart 2023 Perşembe 20:06 - Güncelleme:
Zelenski, Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı'nı görevden aldı
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Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde, Zelenskiy'nin Herson şehri Askeri İdaresi yönetimindeki değişikliklerle ilgili imzaladığı 2 kararname yayımlandı.

Zelenskiy, bir kararnameyle Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Lugovaya'yı görevden alarak ikinci kararnameyle yerine Roman Mroçko'yu atadı.

Mroçko, Ukrayna'nın Güney Bölgesi Askeri Savcı Yardımcısı görevi yapmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen hafta sonu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eduard Moskalev'i görevden almıştı.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • herson
  • Galina Lugovaya

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