AA 23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:06 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:06

Zelenskiy, Kırım Platformu Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Bugün, Kırım'ın işgalinden beri konunun ilk defa uluslararası arenaya taşınması dolayısıyla önemli bir olayın gerçekleştiğini belirten Zelenskiy, 46 delegasyonu platformda görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kırım'ın insan haklarının ihlal edildiği bir yer haline geldiğine işaret eden Zelenskiy, "Kırım'ın işgali, uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürüyor." dedi.

Zelenskiy, bu durumun düzelmeden hiçbir ülkenin sıradaki kurban olup olmayacağının garantisi bulunmadığını kaydetti.

Bu zirvenin sonraki bir zirve için yapılmadığının altını çizen Zelenskiy, "Kırım sorunu, dünya gündeminden bir 7 sene daha kaybolmamalı." ifadesini kullandı.