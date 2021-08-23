İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2021 Pazartesi / 15 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,467
  • EURO
    9,9392
  • ALTIN
    486.836
  • BIST100
    1460.48
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenskiy: Kırım'ın işgali, uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürüyor
Dünya

Zelenskiy: Kırım'ın işgali, uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım'ın işgalinin, uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürdüğünü söyledi.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:06 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:06
ABONE OL

Zelenskiy, Kırım Platformu Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Bugün, Kırım'ın işgalinden beri konunun ilk defa uluslararası arenaya taşınması dolayısıyla önemli bir olayın gerçekleştiğini belirten Zelenskiy, 46 delegasyonu platformda görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kırım'ın insan haklarının ihlal edildiği bir yer haline geldiğine işaret eden Zelenskiy, "Kırım'ın işgali, uluslararası güvenlik sisteminin işlevselliğine gölge düşürüyor." dedi.

Zelenskiy, bu durumun düzelmeden hiçbir ülkenin sıradaki kurban olup olmayacağının garantisi bulunmadığını kaydetti.

Bu zirvenin sonraki bir zirve için yapılmadığının altını çizen Zelenskiy, "Kırım sorunu, dünya gündeminden bir 7 sene daha kaybolmamalı." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.