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Dünya

Zelenski, Polonya ile Ukrayna sınır geçişlerinin kolaylaştırılacağını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Polonya ve Ukrayna arasında sınır geçişi ile gümrük kontrollerinin daha da kolaylaştırılması yönünde Polonya tarafıyla anlaştıklarını açıkladı.

AA22 Mayıs 2022 Pazar 19:48 - Güncelleme:
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Zelenski, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile birlikte başkent Kiev'de Ukrayna Meclis oturumuna katıldı.

Burada konuşan Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırı düzenlediği 24 Şubat'tan itibaren ülkeyi terk etmek zorunda kalan Ukraynalılara kapılarını açtıkları için Polonya hükümetine teşekkür etti.

Zelenski, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşıması için çalıştıklarını belirtti.

Polonya'nın zor günlerde Ukrayna'nın yanında durduğunu kaydeden Zelenskiy, söz konusu yardımlara karşılıklı olarak da Ukrayna'da Polonyalılara özel statü verilmesi için yasa çalışması olduğunu aktardı.

Zelenski, iki ülke arasındaki sınır geçişi ile gümrük kontrollerinin daha da kolaylaştırılması yönünde Polonya tarafıyla anlaştıklarını belirtti.

Rusya'nın ülkesinde başlattığı savaşa değinen Zelenski, Ukrayna'nın bugün verdiği mücadelenin tüm dünya için büyük anlam taşıdığına dikkat çekerek, "Özgürlük ve bağımsızlık denen ortak bir dünyayı savunuyoruz." diye konuştu.

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