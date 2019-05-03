Zelenskiy: Poroşenko’ya görev verebilirim

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’den tatilden dönen Vladimir Zelenskiy, açıklamalarına kaldığı yerden devam ediyor. Düzenlediği basın toplantısında konuşan ünlü komedyen, “Poroşenko’ya devlet görevi vermemi mi istiyorsunuz? Neden olmasın ki? Bu konuyla ilgili çoğunluk ne derse onu yapmaya ve Poroşenko’dan gelebilecek bir yardım konusunu değerlendirmeye hazırım” ifadelerini kullandı.

Vladimir Zelenskiy, 21 Nisan’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde rakibi mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’ya büyük bir fark atarak yüzde 73 oy oranı ile seçimlerden galip çıkan taraf olmuştu.