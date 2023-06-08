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Dünya

Zelenskiy: Putin eski gücünü kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarının zayıfladığı görüşünde olduğunu belirtti.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 12:58 - Güncelleme:
Zelenskiy: Putin eski gücünü kaybetti
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Zelenksiy, Alman Axel Springer medyaya bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Putin'in yaşanan sıkıntının farkında olduğunu iddia ederek, "Bence iş ortakları ona olan inançlarını kaybetti. Bu da hem orduyu hem de diğer pek çok şeyi etkiliyor. Putin eskiden sahip olduğu gücü kaybetti." ifadelerini kullandı.

Düzenli Rus ordusu ile Wagner grubu arasındaki ilişkiye atıfta bulunan Zelenskiy, hem devlet hem de özel olmak üzere farklı ordular arasında çok ciddi bir siyasi mücadele olduğunu savundu.

Ülkesinin NATO'ya üyeliği konusuna da değinen Zelenskiy, Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesine işaret ederek, "Ukrayna elbette zirvede yer almak istiyor. Ancak eğer NATO bizi gelecekteki bir üye olarak görmüyorsa, neden oraya gidelim?" diye sordu.

Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırılarda Ukrayna'nın dahli olduğu iddialarını sert bir dille reddeden Zelenskiy, "Ben Cumhurbaşkanı'yım ve buna göre emir veririm. Ukrayna tarafından böyle bir şey yapılmadı. Ben asla böyle bir şey yapmam. Bu konuda hiçbir şey bilmiyordum. 'Bize kanıt gösterin.' diyorum. Eğer ordumuzun bunu yapmış olması gerekiyorsa, bize kanıt gösterin." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya'yı Kahovka Barajı'nın havaya uçurulmasının ardından kurtarma çalışmalarını büyük ölçüde engellemekle suçlayarak, "İnsanları işgal altındaki bölgeden çıkarmak çok zor. Yardım görevlilerimiz onları kurtarmaya çalışır çalışmaz üzerlerine ateş açılıyor." ifadelerini kullandı.

Sular altında kalan yerleşim birimlerindeki halkın çektiği acılara da dikkati çeken Zelenskiy, şunları kaydetti:

"İnsanlar, hayvanlar öldü. Sular altında kalan evlerin çatılarından boğulmuş insanların yüzdüğü görülüyor. Sonuçlar ancak su biraz çekildikten sonra görülebilecek."

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç'ı bu konuda sert bir dille eleştiren Zelenskiy, felaketin üzerinden saatler geçmesine rağmen BM ve Kızılhaç'ın bölgeye yardıma gelmediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı, daha fazla silah talebini yineleyerek, "Savaş uçakları ve Patriot hava savunma sistemleri konusunda Başbakan Olaf Scholz'un desteğine ihtiyacımız var." dedi.

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