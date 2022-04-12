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Dünya

Zelenskiy: ''Rusların işgal ettikleri toprakları mayınlarla doldurması savaş suçu kabul edilmeli''

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin ülkesinin kuzey bölgelerinden çekilirken kasıtlı olarak çok sayıda patlayıcı bıraktığını ve bunun savaş suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu.

AA12 Nisan 2022 Salı 02:14 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 02:14
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Zelenskiy, savaşın 47.gününü değerlendirdiği video mesajında, Rus askerlerinden kurtarılan Ukrayna'nın kuzey bölgelerinde mayın temizleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Söz konusu bölgelerde her gün en az bine yakın patlayıcının etkisiz hale getirildiğini kaydeden Zelenskiy, "İşgalciler, her yere mayın bırakmış. Sokaklarda, evlerde, arabalarda. Bu işgal sonrası bölgelere dönüşün mümkün olduğunca tehlikeli olması için yapılan kasıtlı bir eylem." dedi.

Zelenskiy, Rus ordusunun eylemleri nedeniyle ülkesinin dünyanın en çok mayınlı bölgelerinden biri haline geldiğine işaret ederek, "Rusların işgal ettikleri toprakları mayınlarla doldurması savaş suçu kabul edilmeli. Çünkü bu topraklarımızdan geri çekilmek zorunda kalsalar bile mümkün olduğu kadar çok insani öldürmek veya sakat bırakmak için yapılan bir şey. Bu gibi eylemler doğrudan emirle yapılır." diye konuştu.

Ayrıca Rusya'nın Mariupol savunucularına karşı kimyasal silah kullanabileceklerini açıkladığını aktaran Zelenskiy, "Bunu çok ciddiye alıyoruz. Bu, Rus saldırganlığına çok daha sert ve daha hızlı yanıt vermenin gerekli olduğu anlamına geliyor." dedi.

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