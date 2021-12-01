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Dünya

Zelenskiy: Rusya ile direkt görüşmeden durduramayız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas'taki savaşı Rusya'yla direkt görüşmeler olmadan durduramayacaklarını ifade etti.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 14:58 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 14:58
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Zelenskiy, parlamentoda yaptığı yıllık hitabında, Donbas'taki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Donbas'ta 8 senedir savaşın sürdüğünü belirten Zelenskiy, Ruslarla direkt görüşmekten korkmadığını söyledi.

Zelenskiy, ordusuz savaşı durduramayacaklarını vurgulayarak, "Eğer Donbas'ı geri döndürmek istiyorsak, birbirimizle gerçeği konuşmaktan korkmamalıyız." dedi.

Rusya'yla direkt görüşmeler olmadan savaşı durduramayacaklarını ifade eden Zelenskiy, tüm yabancı partnerlerin bunu anladığını ancak ülke içinde bazılarının bunu anlamadığını kaydetti.

Zelenskiy, hangi Avrupa ülkelerinin kendilerini gerçekten desteklediğini ve hangilerinin rol yaptığını bildiklerinin altını çizerek, kendilerini destekleyenlere teşekkürlerini iletti.

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