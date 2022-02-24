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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna'ya saldırıyı onayladı, Putin görüşme davetime yanıt vermedi

Reuters'ın haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Rusya Ukrayna'ya saldırıyı onayladı, Putin görüşme davetime yanıt vermedi' dedi. Zelenskiy,'Savaşa ihtiyacımız yok, ne soğuğuna, ne sıcağına, ne de hibrid olanına' ifadesini kullandı.

24 Şubat 2022 Perşembe 02:08 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 02:16
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Reuters'ın haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya Ukrayna'ya saldırıyı onayladı, Putin görüşme davetime yanıt vermedi" dedi. Zelenskiy,"Savaşa ihtiyacımız yok, ne soğuğuna, ne sıcağına, ne de hibrid olanına" ifadesini kullandı.

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