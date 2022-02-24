24 Şubat 2022 Perşembe 02:08 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 02:16

Reuters'ın haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya Ukrayna'ya saldırıyı onayladı, Putin görüşme davetime yanıt vermedi" dedi. Zelenskiy,"Savaşa ihtiyacımız yok, ne soğuğuna, ne sıcağına, ne de hibrid olanına" ifadesini kullandı.