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Dünya

Zelenskiy: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nde patlama yapabilmek için hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nde yerel bir patlama yapabilmek için teknik olarak hazır” dedi.

IHA1 Temmuz 2023 Cumartesi 19:08 - Güncelleme:
Zelenskiy: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nde patlama yapabilmek için hazır
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalini görüşmek üzere geldiği Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, "Rusya'nın işgal ettiği Zaporijya Nükleer Santrali ciddi tehdit altında. Rusya, santralde yerel bir patlama yapabilmek için teknik olarak hazır" dedi.

Ukrayna İstihbaratı'nın kendisini bilgilendirdiğini söyleyen Zelenskiy, Rus birliklerin daha önce de santralde patlama gerçekleştirdiklerini ifade etti. Zaporijya Nükleer Santrali'nin Avrupa'nın en büyük santrallerinden biri olduğunu belirten Zelenskiy, santraldeki duruma yönelik uluslararası ilgi gösterilmesi çağrısında bulundu. Zelenskiy, Rusya'daki Rosatom Devlet Nükleer Enerji Şirketi'ne yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

İSPANYA'DAN 55 MİLYON EUROLUK YARDIM

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise Ukrayna'ya desteklerini vurguladı. İspanyalı lider Ukrayna'ya ekonomisini düzeltmek ve küçük işletmelere destek olmak için 55 milyon euroluk ek maddi yardımda bulunacağını açıkladı.

  • Vladimir Zelenskiy
  • Zaporijya Nükleer Santrali
  • patlama
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