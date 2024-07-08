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Dünya

Zelenskiy, Rusya'nın çocuk hastanesine saldırması üzerine BMGK'yı toplantıya çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın, Kiev'de bir çocuk hastanesinin de dahil olduğu sivil altyapıyı vurması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) olağanüstü toplantıya çağırdıklarını bildirdi. Ukrayna'nın çeşitli noktalarını hedef alan söz konusu saldırıda en az 20 kişinin öldüğü 50 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 17:13 - Güncelleme:
Zelenskiy, Rusya'nın çocuk hastanesine saldırması üzerine BMGK'yı toplantıya çağırdı
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Devlet Başkanı Zelenskiy temaslarda bulunmak üzere gittiği Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya'nın bugün Kiev, Kriviy Rig, Dnipro kentlerine ve Donetsk bölgesinin bazı şehirlerine saldırdığını hatırlatan Zelenskiy, Kiev'deki saldırılarda Ohmatdit Çocuk Hastanesi'nin de zarar gördüğünü anımsattı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya'nın, aralarında bir çocuk hastanesinin de bulunduğu sivil altyapıyı vurması nedeniyle BM Güvenlik Konseyini olağanüstü toplantıya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ohmatdit" hastanesi çalışanlarının çocuklara yardım etmeyi sürdürmeleri için yetkililere teknik olarak donatılmış bir hastane bulma talimatını verdiğini belirtti.

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