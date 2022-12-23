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Dünya

Zelenski: Rusya'nın niyetini görüyoruz ve karşılık vereceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun cephedeki niyetini gördükleri ve ona göre karşılık vereceklerini kaydetti.

AA23 Aralık 2022 Cuma 22:14 - Güncelleme:
Zelenski: Rusya'nın niyetini görüyoruz ve karşılık vereceğiz
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Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla, savaştaki son gelişmeleri değerlendiren Zelenski, bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yetkilileri ile bir araya gelerek, ülkesinde Rusya'ya karşı süren savaşla ilgili detayları ele aldıklarını aktardı.

Cephede kendileri için umut verici gelişmeler öngördüklerini ve ona göre hazırlık yaptıklarını dile getiren Zelenski, "Terör devletinin (Rusya) çeşitli eylem biçimlerine hazırlanıyoruz. Niyetini görüyoruz ve karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
  • Volodimir Zelenski

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