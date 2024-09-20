Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i başkent Kiev'deki Devlet Başkanlığı Ofisi'nde kabul etti.

İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rus saldırılarında hasar gören enerji sistemlerinin onarılması ve Ukrayna ordusuna destek konularını ele aldıklarını söyledi.

Rusya: Hazırlıklar yapılıyor AB'nin Ukrayna'ya yaklaşık 160 milyon avroluk destek ayırdığını dile getiren Zelenskiy, tutarın 100 milyonluk kısmının dondurulmuş Rus varlıklarından elde edildiği bilgisini paylaştı.

ZAFER PLANI

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için zafer planı hazırladıklarını ancak detayları konusunda bilgilendirme yapmadıklarını söyledi.

Planı 26 Eylül'de ABD Başkanı Biden'a sunmak istediklerini anlatan Zelenskiy, "Çünkü plana ilişkin kararlar, çoğunlukla ona (Biden) bağlı. Ayrıca diğer müttefiklere de bağlı ancak burada özellikle ABD'nin olumlu iradesine ve desteğine bağlı olan noktalar var." dedi.

Planın gelecek aylarda Ukrayna müttefiklerinin hızlı kararlar verebilmelerine yönelik hazırlandığına dikkati çeken Zelenskiy, "Plan, ekim ayından aralık ayına kadar alınması gereken kararlar için tasarlandı. Bu süreçleri uzatmayın, bunu gerçekten çok istiyoruz. O zaman planın işe yarayacağına inanacağız." ifadelerini kullandı.

Rus istihbaratında Lübnan'daki siber saldırıya yakın takip Biden'ın planı onaylamaması halinde Ukrayna'nın "B" planının olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Zelenskiy, "A planı, Ukrayna'yı silahlarla güçlendirmek ve Rusya Federasyonu'na tam kapsamlı bir işgal düşüncesinden bile korkacak şekilde önleyici yaptırımlar uygulamaktı. Dolayısıyla biz zaten bu planın (B plan) içinde varız ve yaşıyoruz." dedi.

Zelenskiy, ABD temasları kapsamında eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile de bir araya gelip Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda kendisinden bilgi almak istediğini söyledi.

